Veterinerler uyarıyor: Corona virüsü evcil hayvanlarda kalp hastalığına neden oluyor

İngiltere'de veterinerler, hayvanlarda kalp sorunlarına neden olabilen COVID-19 virüsünün alfa varyantının evcil hayvanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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İngiltere’deki The Ralph Veteriner ve Sevk Merkezi, dört kedi ve iki köpekte Covid-19’un Alfa varyantına saptandığını açıkladı.

Veterinerler, hayvanlarda kalp sorunlarına neden olabilen Covid-19 virüsünün alfa varyantının evcil hayvanlara bulaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Evcil hayvanlarda B.1.1.7 soyu olarak da anılan alfa varyantına ilk olarak kasım ayında rastlandığı bildirildi. Hayvanlara yapılan PCR testi sonuçlarının pozitif olduğu ortaya çıkarılırken, üç evcil hayvanda corona virüsü enfeksiyonuna bağlı olduğu düşünülen kalp kası iltihabına rastlandı. Yapılan açıklamada, hayvanların durumunun kritik olduğu şiddetli miyokardit ile mücadele ettikleri bildirildi.

İNSANLARDAN HAYVANLARA BULAŞIYOR

Ralph Veteriner ve Sevk Merkezi’nden kardiyolog Luca Ferasin, “Çalışmamız, Covid-19 Alfa varyantından etkilenen ilk kedi ve köpek vakalarını gösteriyor.” dedi. Ferasin, “Ayrıca, Covid19’dan etkilenen insanlarda kalp hastalıklarına sıkça rastlıyoruz. Ancak daha önce evcil hayvanlarda ciddi kalp anormallikleri ile karakterize atipik klinik belirtileri bildirmemiştik” ifadelerinde bulundu.

Alfa varyantına yakalanan bu evcil hayvan örneklerine rağmen, Dr Ferasin, ‘Evcil hayvanlarda corona virüsü enfeksiyonu nispeten nadir bir durum olmaya devam ediyor’ dedi. Ferasin, “Gözlemlerimize dayanarak, bulaşmanın insanlardan evcil hayvanlara geçtiğini söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

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