Washington Post: Türk ekonomisindeki gerileme, muhalefeti harekete geçirdi

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Türkiye ekonomisinde sıkıntı büyürken muhalefetin Erdoğan’ı iktidardan indirmek için çabaları artırdığını, AKP’ye desteğin düştüğünü gösteren anketlerin de muhalefeti desteklediğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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Türk Lirası'ndaki oynaklık dünya basını tarafından da yakından takip edilirken, ABD'nin başlıca gazetelerinden Washington Post, ekonomik krizin siyasi etkilerine ilişkin bir analiz yayınladı.

Haberde, Türkiye ekonomisi sıkıntı yaşarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerinin de onu iktidardan indirmek için çabaları artırdığı belirtildi.

Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2023'te yapılacağı hatırlatılan yazıda, ekonomik gerilemenin giderek artmasının Erdoğan'ın otoriter iktidarıyla ilgili hesaplar yapılmasına yol açtığı kaydedildi.

‘ANKETLER DE MUHALEFETİ DESTEKLİYOR’

Muhalefet partilerinin erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş çağrısı yaptığına dikkat çekilen haberde, AKP'ye desteğin düştüğünü gösteren anketlerin de muhalefeti desteklediği ifade edildi.

Washington Post, hükümetin zayıflığıyla harekete geçen muhalefet partilerinin, Erdoğan sonrası dönemdeki öncelikleri belirlemek için bir dizi toplantı yaptığını yazdı.

Öte yandan, muhalefetin seçim zaferine yönelik engellerin ve partiler arasındaki ideolojik bölünmelerin devam ettiği, ancak bunun muhalefetin artan güvenini sarsmadığı kaydedildi.

‘ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI ÖFKEYİ DİNDİRMİYOR’

Yazıda, muhalefetin önde gelen isimlerinden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, son konuşmalarından birinde, hükümetin ömrünün sonuna yaklaştığını ve hata üstüne hata yaptığını söylediği de hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca, Erdoğan'ın ekonomik gerilemeyle ilgili açıklamalarının halkın öfkesini dindirmediği, ekonomik sıkıntılarla ilgili haberlerin ve hükümete yönelik eleştirilerin giderek öne çıktığı kaydedildi.

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