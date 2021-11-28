Yanarak 46 insan ölmüştü… Korkunç otobüs felaketinin arkasında Türk Lirası’ndaki değer kaybı çıktı

İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya dönen turist kafilesini taşıyan otobüs geçen hafta Bulgaristan'da kaza yaparak alevler içinde kalmış ve 12'si çocuk 46 insan yaşamını yitirmişti. Felaketin detaylarını Yunan basını kamuoyuna duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Türk Lirası’nın değer kaybı uluslararası kamuoyunun gündem maddelerinden biri olurken, geçen hafta Bulgaristan’da bir turist kafilesini taşıyan otobüsün kaza yapmasının da TL’deki değer kaybı olduğu öne sürüldü…

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, İstanbul tatilinden dönen turistleri Kuzey Makedonya’ya geri götüren otobüsün kaza sonrasında çok kısa bir süre içinde alevler içinde kalması ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. Gazete, tur şirketinin çok uygun fiyata İstanbul’a turlar düzenlediğini aktarırken, 85 euroya 5 yıldızlı otelde 3 gecelik tatil sunduğunu yazdı. Gazete, tur şirketinin “Avrupa standartlarında” olduğunun iddia edildiğini aktarırken yapılan incelemelere göre otobüsün uluslararası yolcu taşımasına onay veren belgesinin olmadığını duyurdu.

Otobüs şoförlerinin sınırda rüşvet vererek bu belgeyi almadığını aktaran gazeteden bir iddia daha geldi. Kathimerini’deki haberde, “Geçen hafta yaşanan kazanın görgü tanıkları alevlerin çok hızlı yükseldiğini gördü. Bunun sebebi Balkanlarda otobüs şoförlerinin plastik şişelerle petrol taşıması. Otobüs şoförleri bagajların konulduğu bölüme Türkiye’den aldıkları petrolü koyuyorlar. Türk Lirası’ndaki düşüş, Türkiye’den petrol almayı daha avantajlı hale getirdi” ifadesi kullanıldı.

Gazete, otobüs şoförlerinin gümrükten geçerken bu petrolleri bagajların arasına koyduğunu yazarken, yangında bunların alev aldığını aktardı. Bu kaçakçılık yöntemi Yunanistan’dan Bulgaristan’a gidenlerin de yaptığını yazan gazete, turistleri taşıyan otobüslerde bu yöntemin çok yaygın olduğunu da öne sürdü.

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