Yanardağ patlaması sonrasında İspanyollar tetikte: 7 riskle karşı karşıyalar

Geçen hafta La Palma Adası'nda harekete geçen yanardağ, çok sayıda evi ortadan kaldırırken yetkililerden İspanyollara çok net uyarı geldi. Yetkililer ve uzmanlar bölgede yaşayanları 7 riskin beklediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'da faaliyete geçen yanardağ hem bölgede hem de dünyada paniğe sebep oldu.

Atlas Okyanusu'nda yer alan ve İspanya'ya bağlı bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'da yanardağ önceki gün faaliyete geçmişti. La Palma'nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında yerel saatle 15.12'de patlayan yanardağ, lav püskürtmeye devam ediyor. 6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100'den fazla evi yok ettiğini söyledi.

Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Fakat İspanyol gazetesi El Pais, Ulusal Coğrafi Enstitüsü’nün halkı uyardığını ve bölgede yaşayanların 7 kritik riskle karşı karşı olduğunu duyurdu. Yetkililer, lavın, küllerin, volkanik patlamayla oluşan akıntının, gaz salınımının, toprak kaymasının, tsunaminin ve yanardağın sebebiyet verdiği çamurlu su akıntısının bölgede yaşamı olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

1- LAV

Kanarya Adası Konseyi Başkanı Mariano Hernandez Zapata, daha akıcı olan lavların çok daha geniş bir bölgeye yayılabileceğini söyleyerek 6 metre yüksekliğe çıkan lavların evleri, tarlaları ve önüne çıkan her şeyi yok ettiğini söyledi.

2- KÜL

Kanarya Adaları Yanardağ Acil Eylem Planı ise yanardağın püskürttüğü toz ve küllerin solunum yolu rahatsızlığına sebebiyet vereceğini söyledi. Yetkililer bu tozların ciltte rahatsızlık yaratabileceğini açıklarken özellikle ağız ve gözün kapatılması gerektiğini hatırlattı.

3- VOLKANİK PATLAMAYLA OLUŞAN AKINTI

Yanardağın şiddetli patlamasının oluşturabileceği kuvvetli enerji dalgası ile birlikte bazı bölgelerde sıcaklığı 700 santigrat dereceye ulaşan gazların ve katı parçacıkların etrafa dağılabileceği belirtildi. Yetkililer bu maddelerin saatte 550 kilometre hıza ulaşabileceğini açıkladı.

4- GAZ SALINIMI

La Palma’daki yanardağın günde 6.000 ile 9.000 ton sülfürdioksit salınımı yaptığı açıklandı. Involcan isimli kuruluşa göre bu gazlar patlama sırasında magmadan çıkıyor ve atmosfere yüksek bir sıcaklık ve hızla ulaşıyor.

5- ÇAMUR AKINTISI

Yetkililer patlamanın oluşturabileceği bir diğer risk ile ilgili de açıklama yaptı. Yanardağın harekete geçmesiyle birlikte çamur akıntısı meydana gelebileceğini açıklayan yetkililer, patlamadan aylar sonra bile bir yağmur ile birlikte bu sorunun yaşanabileceğini duyurdu.

6- TOPRAK KAYMASI

Yanardağdan çıkan sert ve yumuşak parçacıklar yapıyı istikrarsız bir hale getirip, çökmesine sebebiyet verebilir. Yüksek oranda kayalık, toprak kaymasına sebep olabilir.

7- TSUNAMİ

Uzmanlar, yanardağın harekete geçmesi, lav akıntıları ya da sualtı patlamasıyla birlikte toprak kaymasının meydana gelebileceğini duyurdu. Denizde oluşan bu dalgalanmaların metrelerce yükseğe çıkabileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Kanarya Adaları'nda yanardağ patlaması