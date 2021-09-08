Yanlış aile tarafından büyütülen İspanyol kadın, 3 milyon Euro tazminat istiyor

Şimdi 19 yaşında olan genç kadın, La Rioja'daki bir hastanede yanlışlıkla başka bir bebekle karıştırıldı. Yıllarca öz ailesinden ayrı yaşayan kadın, yaşadıkları nedeniyle 3 milyon Euro'luk tazminat davası açtı.

Sozcu.com.tr

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Genç kadın, doğduktan saatler sonra, kendisi ve başka bir bebeğin yanlışlıkla yanlış ailelere teslim edildiğinin ortaya çıkması üzerine kuzey İspanya’daki bölgesel sağlık departmanından 3 milyon Euro tazminat talep ediyor.

La Rioja bölgesindeki sağlık yetkililerinin insan hatası olarak nitelediği doğumhane karışıklığı, DNA testinin ardından tesadüfen ortaya çıktı.

Bebekler 2002 yılında La Rioja’daki bir hastanede beş saat arayla dünyaya geldi ve ikisi de zayıf oldukları için kuvözlere yerleştirildi. Biri ailesiyle yaşamaya gitti, diğeri ise büyükannesi olduğuna inandığı bir kadın tarafından büyütüldü.

TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

La Rioja gazetesi tarafından bildirilen durum; dört yıl önce, ikinci kızın büyükannesinin babasının sorumluluklarını yerine getirmediğinden şikayet etmesinden sonra keşfedildi. Şikayet, kızın babası olmadığını belirleyen bir DNA testi içeriyordu. Daha sonra yapılan başka bir DNA testi de annesi olduğunu düşündüğü kadının da çocuğu olmadığını gösterdi.

Bunun üzerine bölgesel sağlık otoritesi tarafından bir soruşturma başlatıldı ve yanlışlıkla bebeklerin karıştırıldığı sonucuna varıldı.

La Rioja’nın bölgesel sağlık şefi Sara Alba, salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Bu, bir insan hatası ve kimin suçlanacağını bulamadık. O zamanlar sistemler farklıydı ve şimdiki kadar bilgisayarlı değildi” dedi ve bir daha olmayacağına dair güvence verdi.

La Rioja gazetesi, yanlış ebeveynlere teslim edilen diğer kadının hatadan haberdar edildiğini bildirdi.

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