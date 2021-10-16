Yatırım şirketinin hisseleri dikkat çekti… Prens Harry ve Meghan Markle’ı zora sokan ortaklık

İnsan hakları, eşitlik ve iklim değişikliği gibi konulara vurgu yapmasıyla bilinen Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ortak oldukları yatırım şirketinin sahip olduğu hisselerle zor duruma düştü.

Sozcu.com.tr

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Kraliyet görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz medyasının ateş hattından bir türlü inmiyor.

ABD’ye yerleştikten sonra Spotify ve Netflix’le anlaşmalara imza atan çiftin, finansal olarak attıkları son adım eleştirilerin hedefi oldu. Daily Mail’in haberine göre çift, yatırım hizmetleri veren ‘Ethic’ adlı şirkete ortak oldu.

1.3 milyar dolarlık bir fonu yöneten şirket, iklim değişikliği, insan hakları gibi konulara duyarlılık göstererek müşterilerine özel sürdürülebilir yatırım olanakları sunmayı vadediyor. Ancak şirketin vaatleri ile sahip olduğu hisseler, Prens Harry ve Meghan’ın medya önünde savunduğu ilkelerle ters düşmesiyle dikkat çekti.

FACEBOOK’TA 7 MİLYON DOLAR



Harry ve Meghan’ın gençler üzerindeki etkisi ve yalan haberlerle ilgili vukuatları nedeniyle Facebook’a sık sık eleştiri yönelttiğine dikkat çeken Daily Mail, Ethic’in Facebook’a ait 7 milyon dolarlık hisseyi elinde bulundurduğunu yazdı.

Gazete, bununla da kalmayarak şirketin çocuk işçi çalıştırdığı iddialarının hedefindeki Nike’da 5.5 milyon dolar, petrol şirketi Hess’te 1.6 milyon dolar, cinsel taciz skandallarına karışan Uber’de 1.3 milyon dolar, lazer güdümlü silahlar üreten Raytheon’da 216 bin dolar ve sağ görüşlü Fox’ta 539 bin dolar yatırımının bulunduğunu vurguladı.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın sık sık vurgu yaptığı değerlere ters düşen yatırımlara sahip şirketle ilgili yapacağı yorum İngiliz kamuoyunda merakla bekleniyor.

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