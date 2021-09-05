Yavru Vatan’da pasaport tartışması

Rum kesiminin üye olduğu Avrupa Birliği ülkelerinin tanıdığı pasaportu Rumlara verdiği için Kıbrıs'ta bu konuda kriz yaşanıyor

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■ Cem YILDIRIM

KIBRIS, Maraş bölgesinin açılmasının ardından şimdi de ‘'Pasaport krizi'' yaşıyor. Kıbrıs'ta iki ayrı toplum ve iki ayrı cumhuriyet olmasına rağmen dünya Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Rum kesimini tanıyor. Rum kesiminin Avrupa Birliğine tam üyeliği de adada yeni sıkıntılar yarattı. AB ülkelerinin tanıdığı pasaportu Rum kesimi verdiği için, seyahat ve vize konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ön plana çıkıyor. KKTC pasaportunu ise sadece garantör ülkeler Türkiye ve İngiltere tanıyor. Rum kesimi, Kıbrıs'ta doğan ya da anne veya babası Kıbrıslı olanları vatandaşı sayıyor ve onlara AB'nin tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu veriyor. Halen KKTC'de yönetimde bulunan birçok isim de Kıbrıs doğumlu olmaları nedeniyle bu pasaporta sahip bulunuyor. Ancak geçen günlerde, 1974'ten bu yana kapalı bulunan ‘'Hayalet Şehir'' Maraş'ın kısmen açılması ve askeri statüden çıkarılması, Rumları kızdırdı.

Rumlar, turizm açısından önemli bir bölge olan Mağusa yakınlarındaki Maraş'ta hak iddia ediyor ve kendilerine verilmesini istiyor. Türk tarafı ise vakıf malı olan Maraş topraklarının

KKTC'nin hakkı oldu- ğunu savunuyor.

CUMHURBAŞKANI DA VAR

Bu tartışma sürerken Rumlar yeni bir hamle yaptı ve Maraş'ın açılmasını hazmedemeyerek, açılımda payı olan KKTC'li yetkililerin pasaportlarını iptal etti. Rum Bakanlar Kurulu tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları iptal edilenler arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, şu isimler bulunuyor:

Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyeleri Oğuzhan Hasipoğlu, Vedat Yorucu, Tülin Saner ve Hasan Sungur.

IRKÇILIK YAPIYORLAR

RUM lider Nikos Anastasiadis pasaport iptalinin gerekçesini, “Kıbrıs Cumhuriyeti'ni küçümseyen, seyahat belgesini kullanamaz” diyerek açıkladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise ‘'Irkçılık yapıyorlar. Kıbrıs Türklerini hakir gören bir zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyet 1963 yılından beri Kıbrıs Türkünü insanlık dışı sınırlamalar ve izolasyonlar altında tutmaktadır. İnsan haklarına aykırıdır. Kıbrıs Rum yönetiminin, Helen Cumhuriyetine dönüştüğünün kanıtıdır” ifadeleriyle Rum kesiminin kararını eleştirdi.