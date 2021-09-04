Yeni Zelanda’da terörle mücadele yasasında değişiklik hazırlığı: Saldırı planlaması suç sayılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland kentindeki bir süpermarkette gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından terörle mücadele yasasında değişiklik sözü verdi. Hazırlanan yasa tasarısına göre "terör saldırısına yol açabilecek planlama ve hazırlık" suç sayılacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğu belirtilen saldırganın gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının yankıları sürüyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele yasasını sıkılaştırma sözü verdi. Ardern, “Parlamento faaliyete geçer geçmez bu işi tamamlayacağımıza söz veriyorum. Bu, yasayı mümkün olan en kısa sürede ve en geç bu ayın sonuna kadar geçirmek için çalışmamız anlamına geliyor” dedi.

Hazırlanan yasa tasarısı, terör saldırısına yol açabilecek “planlama ve hazırlığı” suç sayıyor. Uzmanlar da değişikliğin, saldırganların serbest kalmasının önünü açan yasal boşluğu doldurduğunu ifade ediyor.

İKİ AY ÖNCE HAPİSTEN ÇIKMIŞ



Auckland’de dün girdiği süpermarketten aldığı bıçakla içeride dehşet saçan Sri Lanka uyruklu 32 yaşındaki saldırgan, 6 kişiyi yaralamıştı. Yaralı sayısı 7 olarak güncellenirken, 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin müdahalesiyle saldırı anından 60 saniye sonra etkisiz hale getirilen saldırganın 3 yıldır hapiste olduğu, Temmuz ayında serbest kaldığı öğrenildi.