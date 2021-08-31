Yeni Zelandalı bakanın canlı yayın kazası… Oğlu cinsel organ şeklinde havuçla odayı bastı

Yeni Zelanda'da Sosyal Kalkınma Bakanı Carmel Sepuloni'nin canlı yayın sırasında oğluyla yaşadığı anlar, sosyal medyada viral oldu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgın sürecinde pek çok yeni alışkanlık insanların hayatına girdi. İş ve eğitim konusunda videokonferanslar da bunlardan biri. Ancak bu yöntem zaman zaman istenmeyen durumlara da yol açabiliyor. Bunun son örneği Yeni Zelanda’da yaşandı.

Sosyal Kalkınma Bakanı Carmel Sepuloni, evden videokonferans yöntemiyle katıldığı bir canlı yayında zor anlar yaşandı. Radio Samoa’ya mülakat veren Sepuloni, kamera açık olduğu sırada oğlunun bir anda odaya dalmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Guardian’ın haberine göre, elinde erkek cinsel organına benzeyen bir havucu sallayarak içeri giren oğlunu gören Sepuloni, duruma müdahale etmek istedi. Oğlunun elini kapatmak için büyük çaba harcayan Sepuloni, dışarı çıkması için bir süre dil döktü.

“ŞİMDİ GÜLÜYORUM AMA…’

O anların sosyal medyada yayılması üzerine kişisel hesabından bir mesaj paylaşan Sepuloni, “Bu, Zoom üzerinde canlı yayındayken, oğlunuzun elinde deforme olmuş ve erkek cinsel organına benzeyen bir havuçla içeri bağırarak girdiği an. Evet, neredeyse kamera önünde havuç için güreşiyorduk. Ve evet şimdi gülüyorum ama o zaman komik değildi” ifadelerini kullandı.

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