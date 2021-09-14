Yeni Zelanda’nın resmi ismini değiştirmek için imza kampanyası başlattılar

Yeni Zelanda'da yerli halkı temsil eden Maori partisi ülkenin adını Aotearoa olarak değiştirmek için imza kampanyası başlattı.

Sozcu.com.tr

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Te Pāti Māori liderleri Rawiri Waititi ve Debbie Ngarewa-Packer dilekçeyi duyurdukları bildiride, “Te Reo Māori’nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geldi. Biz Aotearoa’yız” sözlerine yer verdi.

Waititi konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Aotearoa, ülkemizi bölmek yerine birleştirecek bir isim. Diğerleri bunu bölücü bir araç olarak kullanmaya çalışıyor, ancak bu kapsayıcı bir araç. Yeni Zelanda Hollandalı bir isimdir. Tanrı aşkına, Hollandalılar bile isimlerini değiştirdi.”

Dilekçede ayrıca hükümete önümüzdeki beş yıl içinde “ülke genelindeki tüm kasabalar, şehirler için orijinal Te Reo Māori isimlerinin tanımlanması ve resmî olarak değiştirilmesi konusunda da çağrıda bulunuldu.

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