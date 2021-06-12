Yeşiller’in adayı Baerbock’a destek eriyor: Benzine zam dedi, 6 puan gitti

Yeşiller'in 40 yaşındaki Başbakan adayı Annalena Baerbock'un, özel hayatında kendini daha önemli göstermek için, bazı uluslararası kuruluşlara üyelik gibi, olmayan ya da abartılı bilgiler vermesi, ARD'de katıldığı programda önüne getirildi.

Baerbock, bunlara kamuoyunu ikna edebilecek cevaplar veremezken, uzun uzun cümlelerle daha da karıştırdı. Bir süre önce çevre koruma önlemleri gereği, benzinin litresine 16 cent zam yapılabileceğini söyleyen Baerbock'un asıl düşüşü bununla başladı. Almanlar, Yeşiller'in cebine dokunacağını anlayınca birden sırtını döndü ve 6 puan birden gitti.

Son anketlerde Armin Laschet'in başında olduğu Hristiyan Demokrat Parti yüzde 28'lere tırmandı. Yeşiller yüzde 22'ye indi. Sosyal Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 16 görülüyor.

BİRİNCİ SCHOLZ, İKİNCİ LASCHET

“Kimi başbakan görmek istersiniz?” sorusuna ise Almanların yüzde 48'i SPD lideri Olaf Scholz yanıtını verdi. Baerbock, Armin Laschet’in ardından üçüncü sıraya gerilirken, konuyu değerlendiren Yeşiller’den Cem Özdemir, seçmenleri korkutup kaçıracak kadar radikal taleplerde bulunulmaması gerektiğini söyledi