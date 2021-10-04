Yunan bakan: AB, Türkiye’ye verdiği vizesiz seyahat sözünü tutmalı

Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Avrupa'nın Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini belirten Mitarakis konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMASI GEREKİR”

Almanya'nın Welt Gazetesi'ne açıklama yapan Yunanistan Göç ve Sığınma Bakanı Notis Mitarakis, “Henüz büyük bir göç görmüyoruz” dedi.

Bununla birlikte Afganistan ve çevresindeki bölgede yaşayanları korumanın önemli olduğunu belirten Mitarakis, insani bir krizden kaçınmak için Avrupa'nın sahadaki uluslararası örgütlerle daha yakın bir çalışma içerisinde olması gerektiğini söyledi. AB ile Türkiye arasında yapılan mülteci mutabakatına dikkat çeken Mitarakis, mutabakata hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

YUNANİSTAN 1908 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE GERİ GÖNDERMEK İSTİYOR

Türkiye'nin de bunun karşılığında uluslararası korumaya hakkı olmayan sığınmacıları geri alması gerektiğini belirten Bakan, Yunanistan'ın 1908 sığınmacıyı geri göndermek istediğini ancak Türkiye'nin bu kişileri kabul etmediğini kaydetti.

Mitarakis, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa'nın Türkiye'ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi. Haberde ayrıca AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı sonrasında Ege Denizi üzerinden yasadışı mülteci geçişleri büyük ölçüde azaldığı belirtildi.

TÜRKİYE- AB VİZE SERBESTLİĞİ NEDİR

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 16 Aralık 2013 tarihinde Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu kısa süreli ziyaretlerde Türk vatandaşlarına uygulanacak olan Schengen vizesinin kaldırılmasını amaçlıyor.

Vize Serbestisi Diyaloğu tamamlandığında, biyometrik pasaport sahibi Türkiye vatandaşları, Schengen ülkelerine iş, ailevi ya da turistik amaçlı kısa süreli ziyaretlerinde (180 gün içinde 90 güne kadar) vizesiz seyahat edebilecek. Ancak bunun için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken kriterler var.