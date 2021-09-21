Yunan bakan, New York’ta Türkiye’yi şikayet etmiş
Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında AB Dışişleri Bakanları'na Türkiye'yi şikayet ettiğini aktardı.
Ankara-Atina hattında normalleşme süreci devam ederken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ABD’nin New York kentinde düzenlenen 76’ncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüştüğü ve Türkiye’yi şikayet ettiği ortaya çıktı.
Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Dendias’ın son dönemde Türkiye’nin hamlelerini mevkidaşlarına aktardığını öne sürdü. İddiaya göre Dendias’ın özellikle son yaşanan olayları mevkidaşlarına anlattığı belirtildi. Dendias’ın, Türkiye’nin Yunanistan karasularına yasa dışı bir şekilde girdiğini söylerken, “Yaptıkları, Türkiye’nin öne çıkarmak istediği normalleşme imajıyla örtüşmüyor” dediği de aktarıldı.