Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye giderek AB’den uzaklaşıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias verdiği röportajda Türkiye’nin AB’nden giderek uzaklaştığını iddia ederek “Türkiye, katılım müzakereleri neredeyse dondurulurken, giderek AB’den uzaklaşıyor. ABD’nin Batı Trakya ve Dedeağaç’taki gücü ise özellikle Dedeağaç limanı, savunma planlarımıza entegre edilmiştir ve böylece en açık anlamda ulusal çıkarımıza hizmet etmektedir.” diye konuştu.

Yaşar ANTER

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Political'ın siyaset muhabiri Georgios Eugenidis'e verdiği röportajda Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Dendias, “Türkiye, katılım müzakereleri neredeyse dondurulurken, giderek AB'den uzaklaşıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

“TÜRKİYE, GİDEREK AB'DEN UZAKLAŞIYOR”

Gazeteci Eugenidis'in AB'nin son olarak Türkiye ile ilgili yayınladığı raporuna ilişkin sorusuna Dışişleri Bakanı Dendias şu yanıtı verdi: “AB, Maraş'taki, Kıbrıs MEB'indeki ve aynı zamanda daha geniş Doğu Akdeniz bölgesindeki kışkırtıcı ve yasa dışı eylemleriyle ilgili olarak Türkiye'ye defalarca mesajlar gönderdi. Gerçek bir ortak ve etkili Avrupa dış politikasını formüle etmede pratik zorlukların olduğu ve ilgili prosedürlerin istediğimiz kadar hızlı uygulanmadığı elbette iyi bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

“KATILIM MÜZAKERELERİ DONDURULMAKTADIR”

Dendias açıklamasının devamında ise “Her halükarda, Türkiye'nin uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal eden tavrı, sonuçsuz kalmıyor. AB genişleme sürecine ilişkin son Konsey kararlarında belirtildiği gibi, Türkiye AB'den gittikçe uzaklaşmakta ve katılım müzakereleri fiilen dondurulmaktadır. Aynı çerçevede AB, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren tüm tehdit ve eylemlere son vermesi, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile ilişkilerini normalleştirmesi ve tüm AB üye ülkelerinin egemenlik ve egemenlik haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulamaktadır” dedi.

“Türk yönetimi gecikmeli de olsa AB ile iyi ilişkileri sürdürmenin Türk toplumunun gerçek çıkarına olduğunu anlayacağını umuyorum” diyerek sözlerini sürdüren Yunanistan Dışişleri Bakanı, “Bunu başarmak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) içeren Avrupa müktesebatına uyum sağlamasını da gerektirir” dedi.

BATI TRAKYA'DAKİ ABD VARLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Eugenidis' in “Birkaç gün önce Trakya'daydınız (Batı) ve özellikle bundan sonra önemli bir rolü olacak olan Dedeağaç'taydınız. Amerikan varlığının bölge hakkındaki Türk düşüncelerine karşı güçlü bir denge oluşturacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna Dendias uzun bir yanıt verdi.

Dendias, “Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığımız iki anlaşma ile Aleksandropolis (Dedeağaç) limanının büyük jeopolitik önemi ortaya çıkmıştır. Bu limanın jeostratejik konumunu kullanarak bölge, daha geniş uluslararası referansa sahip güçlü bir enerji ve ulaşım merkezi haline gelebilir, bu da genel olarak ülkenin güvenliği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Dedeağaç limanı, savunma planlarımıza entegre edilmiştir ve böylece en açık anlamda ulusal çıkarımıza hizmet etmektedir” dedi.

“BARIŞCIL VE DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”



Dendias Türkiye'de TL’nin değer kaybı ile ilgili olarak da “Komşu ülkenin bir iç ekonomik krizle karşı karşıya olduğu bir gerçektir ve bunun için mutlu olmadığımızı söylemeye gerek yok. Bizim istediğimiz müreffeh, barışçıl ve demokratik bir Türkiye'dir. Bu nedenle, Türkiye'nin kendi iç sorunlarına çözüm bulabileceğini ve devletler arası ilişkilerimiz açısından hiçbir düzeyde tırmandıracak seviyeye gelmemesini her zaman temenni ediyoruz” dedi.