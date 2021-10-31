Yunan medyasından Türkiye yorumu: Ankara’nın bir planı var ve bunu uyguluyor

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ekathimerini, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerini inceleyen bir analiz yazısı yayımladı. Yazıda, "Ege'de silahlı bir olay olasılığı daha da artıyor." ifadeleri kullanılırken, Ankara'ya da küstah suçlamalar yapıldı.

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Son dönemde hem Ege'de hem de Akdeniz'de Türkiye'yle karşı karşıya gelen Yunanistan, Fransa'dan 3 fırkateyn ve 18 Rafale savaş uçağı satın almıştı. Yunan gazetesi Ekathimerini, Angelos Stangos imzası taşıyan analiz yazısında, bu anlaşmanın Türkiye ile ilişkileri nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Yayımlanan yazıda, Paris ve Atina yönetimleri arasında imzalanan anlaşmanın ‘önemli ve gerekli’ olduğu belirtilirken, bu anlaşmanın Ankara ile gerilimi artırdığına vurgu yapıldı. Yazıda, Ankara’ya küstah suçlamalar yöneltilirken, “Yunanistan’ın Fransa’dan savaş gemileri ve uçakları satın almasının ardından Ankara’nın sert söylemlerinin tırmandırdığı gerilim, Ege’de silahlı bir olay olasılığını daha da artıyor. Türkiye’nin bu anlaşmaya ve kendi çıkarlarına olmayan gelişmelere karşı öfkesi aşikar” ifadeleri yer aldı.

Ankara’nın Birleşmiş Milletler’e gönderdiği ve Yunan adalarının askerden arındırılmasını talep eden mektuba atıf yapılan yazıda, bu hamlenin ‘Yunanistan topraklarına yönelik açık bir tehdit’ olduğu öne sürüldü.

Türkiye’nin bu hamlesinin Lozan ve Paris anlaşmalarının ihlali olduğu iddia edilen yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu anlaşmaları “Mavi Vatan” doktrini bağlamında feshetmek için ısrarla sürdürdüğü neo-Osmanlı politikaların bir sonucu olduğu vurgulandı.

Ekathimerini, uluslararası kamuoyunun Yunanistan ve Fransa arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye’nin söylemlerini sertleştirdiği konusunda hemfikir olduğunu da ifade etti.

Öte yandan gazetede yayımlanan yazıda, Fransa ve Yunanistan arasında varılan anlaşmanın bazı Yunan politikacıları da rahatsız ettiği belirtildi. Özellikle bir önceki hükümeti yöneten ve şu an ana muhalefet olan SYRIZA’nın anlaşmaya karşı olumsuz bir tutum benimsediği belirtildi. Bunun dışında Komünist Parti gibi azınlığın oyuna sahip partilerin de anlaşmaya karşı çıktığı aktarıldı.

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