Yunanistan Cumhurbaşkanı, Kızılhisarlı Adası’nı ziyaret edecek

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun yarın Antalya’nın Kaş ilçesi karşısındaki Kızılhisarlı Adası (Meis) ziyaret ederek Noel öncesi yapılacak şenliklere katılacağı açıklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan medyasında yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'nun yarın sabah saatlerinden itibaren önce Rodos Adası'na geleceği oradaki ziyaretlerinden ardından helikopter ile Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı Adası (Meis) ziyaretlerde bulunacağı açıklandı.

Katerina Sakellaropoulou'nun adada belediye tarafından Noel için düzenlenecek etkinliklere katılacağı adadaki tek ilkokulun ziyaret ederek öğrencilerle birlikte düzenlenecek şenlikte yer alacağı açıklandı.

Katerina Sakellaropoulou, son olarak 13 Eylül 2020 tarihinde Kızılhisarlı Adası'nı ziyaret etmiş ve burada kendisine adanın fahri hemşehrisi ünvanı ve kentin Altın Anahtarı verilmişti.

“MEİS STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİPTİR” DEMİŞTİ

Katerina Sakellaropoulou geçen yıl yaptığı ziyaret sırasında şunları söylemişti:

* Meis vatanın değerli bir parçasıdır. Yunanistan’ın haklarını şekillendirmek ve talep etmek için sadece stratejik önem taşımıyor. Ahlaki önemi daha da büyüktür. Vatanseverliğin anlamını en yüksek ifadesiyle yoğunlaştıran yerdir.

* 5 bin yıldır kültürünü, geleneklerini ve geleneklerini koruyan Yunan takımadalarının doğu ucunda olan bir yeri korumaya devam edeceğiz. Adanın sorunlarını, turizm sezonunun bitiminden sonra daha da yoğunlaşan izolasyon hissini, sağlık sigortasının yetersizliğini, yetersiz altyapıyı biliyorum.

* Ayrıca adada, deniz kenarı, limanın yeniden inşası, okul birimlerinin ve yol ağının bakımı, Ai Giorgis kilisesinin yenilenmesi gibi yaşam koşullarınızı iyileştirecek önemli geliştirme projelerinin başlatıldığını da biliyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren Kastellorizo ​​vatandaşı olarak kabul edilmem benim için büyük bir onurdur.

* İçinizden biri, artık topluluğunuzun bir üyesi, ulusal dayanışma ve birlik ile her türlü zorluğu zayıflatacağımıza ve her türlü müdahaleyi engelleyeceğimize kesinlikle inanıyorum.

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