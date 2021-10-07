Yunanistan işgal ettiği adamızda tatbikat yaptı

Yunanistan, uluslararası hukuka göre Türk toprağı olan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Tatbikatı adada izleyen Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, arkada İzmir görünecek şekilde poz verdi.

Saygı ÖZTÜRK

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Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın, Ege Denizi'nde uluslararası hukuku yok saymaya devam ettiğini belirtti. Yalım, Kuzey Ege Adaları'nın (Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba) hukuki statüsünün 1914 Altı Büyük Devlet Kararı ve 1923 Lozan Antlaşması'nın 12 ve 13. maddeleri ile belirlendiğine dikkat çekti.

‘EGEMENLİĞİ VERİLMEDİ'

Yunanistan'a bu adaların egemenliğinin değil, sadece kullanma hakkının verildiğini vurgulayan Yalım “Söz konusu 9 adanın karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve hava sahası Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir” dedi. Yunanistan'ın 29 Eylül'de Sakız Adası'nın karasularında tatbikat yaptığını ve buna seyirci kaldığımızı söyleyen Yalım, “Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, 2004'ten beri Yunan işgali altında olan İzmir Koyun Adası'na 29 Eylül'de askeri helikopter ile gelerek Yunan askerlerini denetledi. Yunan bayrağı altında, İzmir Karaburun'u fon olarak kullandı. Aynı gün Yunan milletvekili Vasillis Ypsilantis de 2004'ten beri Yunan işgali altında olan Aydın Eşek Adası'na geldi” diye konuştu.