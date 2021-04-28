Yunanistan’dan tahrik: Çoban Adası’nı silahlandırmaya başlamışlar

Rodos Adası'nda yayın yapan www.rodiaki.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde Ege’nin güney ucunda yer alan ve sadece 64 kilometrekare büyüklüğünde ve 900 kişinin yaşadığı 12 Adalar Bölgesi'nde yer alan (Dodacanese) Çoban Adası (Kassos)'a 1.200 metre uzunluğunda havalimanı yaptığı ortaya çıktı.

Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılması ve ikamet edilmesi mümkün olmayan 14 adanan 12’si silahlandırılmış, sadece Herke ve Çoban adaları silahlandırılmamıştı.

YUNAN BAŞBAKAN ADADAKİ ASKERİ BİRLİĞİ ZİYARET ETTİ

Haberde ayrıca, Çoban Adası'ndaki askeri birliği, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ziyaret ederek asker sayısının ve teçhizatın arttırılacağını söylediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, adadaki silahlanma hakkında SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’ın Amerika’yı arkasına alarak adayı silahlandırdığını belirten Yalım, “12 adalar dediğimiz bölgede aslında 14 ada vardır. Ve bunların bugüne kadar 12 tanesi Yunanistan tarafından silahlandırılmış Çoban Adası ile Herke Adası silahlandırılmamıştı. Şimdi anlaşılıyor ki Yunanistan Ege ve Akdeniz'deki son gerginliklerden ve ABD'nin kendisine arka çıkmasından yararlanarak, güç alarak Çoban Adası'na havalimanı yapıp silahlandırmaya başlıyor. Türkiye olarak buna acil olarak uluslar arası alanda tepki göstermeliyiz. Çünkü bu yeni yapılan havalimanına her türlü savaş uçağı iniş kalkış yapabilir, kullanabilir” diye konuştu.

Yalım Ege'de silahlandırılmaması gereken 14 adadan şu anda 13'ünün silahlandırıldığını ve sadece Herke Adası’nın silahlandırılmadığını gösteren haritayı paylaştı.

Yunanistan'da belediyelerin yaptığı 5 havalimanından biri olan Çoban Adası Havalimanı'na 1820 yıllarının ünlü amirali Yunan denizcisi Markos Malliarakis'in adının verileceği belirtildi.

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