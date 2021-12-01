Yunanistan, Türkiye sınırında önlemleri sıkılaştırıyor

Avrupa ülkeleri son dönemde göçmen krizi nedeniyle sınır önlemlerini sıkılaştırırken, benzer bir önlem de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan, Türkiye sınırında yeni önlemler aldıklarını, mülteci akınını engellemek için yaklaşık 1,5 milyon euro'luk bir fon ayırdıklarını duyurdu.

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Türkiye’nin Edirne iline komşu Yunanistan sınırında önlemler sıkılaştırılıyor. Olası bir göçmen akınından korunmayı amaçlayan Yunanistan, Evros kara sınırındaki çitin yükseltileceğini açıklarken, bölgede arızalı olan termal kameraların değiştirileceği ve yeni eklemeler yapılacağı belirtildi.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesi, Evros kara sınırındaki çitin kapasitesini daha da yükseltmeyi amaçlayan Yunan Polisi’nin, Kastanies’ten Nea Vyssa’ya kadar çitin eski kısmına yerleştirilmiş 23 termal kameranın kademeli olarak değiştirilmesini talep ettiğini aktardı.

1,5 MİLYON EURO MALİYET

Yunanistan’daki Orestiada polis departmanı, yeni önlemlerin toplam maliyetinin 1,5 milyon euro’yu bulacağını açıklarken, fon bulmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Şu ana kadar sınırdaki önlemlerin artırılması için ayrılan fon için 220 bin euro toplandığı bildirildi.

Öte yandan, Evros’taki Yunanistan-Türkiye sınırında yer alan otomatik sınır gözetleme sisteminin de devreye sokulduğu bildirildi. Sınır, Sofiko’dan Dedeağaç yakınlarındaki Evros Deltası’na kadar uzanan 100 kilometreden fazla bir mesafeyi kapsıyor.

Projenin toplamda 14,9 milyon euro’luk bir bütçeye sahip olduğu ve AB tarafından finansör destek sağlandığı bildirildi. Yunanistan ayrıca çitin 35 kilometrelik uzatılmasını finanse etmek için AB fonlarını güvence altına almaya çalışıyor.

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