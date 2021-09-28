Yunanistan, Türkiye’ye karşı 3 milyar euroluk fırkateynler alıyor

Son dönemde hem Ege'de hem de Akdeniz'de Türkiye'yle karşı karşıya gelen Yunanistan, Fransa'ya 3 milyar euro ödeyerek fırkateyn satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, silahlı kuvvetlerini geliştirmek ve Paris ile stratejik işbirliğini daha da artırmak amacıyla, Yunanistan’ın Fransa’dan bir tane daha satın alma opsiyonunu açık tutarak üç yeni fırkateyn alma kararı verdiğini söyledi.

Paris’te Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından konuşan Miçotakis, “Bugün Yunanistan ve Fransa için tarihi bir gün. Bugün Cumhurbaşkanı Macron ile ikili savunma işbirliğimizi geliştirmeye karar verdik” dedi.

Miçotakis, Yunanistan ve Fransa’nın üye oldukları AB ve NATO’YU da aşan ‘güçlü bir ittifak’ kurduklarını söyledi.

3 MİLYAR EURO ÖDEYECEKLER

Öte yandan Reuters haber ajansına konuşan Yunanistan hükümetinden kaynaklar Yunanistan’ın Fransa’ya üç fırkateyn için 3 milyar euro ödeme yapacağını duyurdu.

Kaynaklar Yunanistan’ın Fransa’dan Belharra model savaş gemisi satın alındığının da altını çizdi.

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