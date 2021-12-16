Yunanistan’da bütçe protestosu! Sendikalar sokağa çıktı

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Komünist Partisi (KKE) liderliğindeki işçi sendikaları, mecliste cumartesi günü onaylanması beklenen 2022 bütçesini protesto etti.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) liderliğindeki işçi sendikaları, mecliste cumartesi günü onaylanması beklenen 2022 bütçesini protesto etti.

Yaklaşık 2 bin protestocu, 2022 bütçesinin bir önceki bütçeye kıyasla 450 milyon euro düşürüldüğünü iddia ederek, bu kesintinin halk sağlığı da dahil olmak üzere tüm kamu sektörünü etkileyeceğini belirtti.

Cumartesi günü mecliste yapılacak oturumda oylanacak olan bütçenin, 2022'de yüzde 4,5'lik bir ekonomik kalkınmaya yol açması planlanırken, söz konusu bütçede sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere kamu sektörüne ayrılan kaynağın artırılması talep edildi. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan bütçe, yüzde 2’lik asgari ücret artışını içeriyor.

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