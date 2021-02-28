Yunanistan’da Osmanlı definesi furyası başladı

Yunanistan’da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı. Ülkede son iki yılda 2 bin 440’ın üzerinde arama cihazı satılırken, Atina hükümetinin, aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi.

Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre “bölgede Osmanlı İmparatorluğuna ait 500 milyon dolar değerinde define var” söylentisine inanıyor.

500 MİLYON DOLARLIK OSMANLI HAZİNESİ SÖYLENTİSİ

Gümüş işçiliği ile ünlü ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğunun elinden çıkan Yanya kentinde ise halk arasında en çok yaygın olan Ali Paşanın Hazinesi.

Öte yandan Kiato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğuna ait 500 milyon dolar değerinde define var söylentisine inanılıyor. Halk arasında dillendirilen bir başka Osmanlı hazinesi ise, Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında Mora Yarımadası’nın en zengini sayılan Kamil Beyin hazinesi oldu.

Birçok Yunanlı altın arama cihazı ile bölgeyi tararken, şu ana kadar yapılan kazılara rağmen hazine bulunamadı. Hazine avcılığına meraklı olan çoğu kişi de, Halkidiki Yaramıdası’nın Holomonta köyündeki define varlığına inanıyor.

İnanışa göre, Homonta köyü sakinleri 1944-1948 yılları arasındaki iç savaştan kalma altın İngiliz liraraları için kazılar yapıyor. Rivayete göre, Rus uçakları iç savaş sırasında Yunanlı komünistlere yardım amacıyla paraşütle içi İngiliz liraları dolu sandıklar atıyorlardı. Türk Azınlığın yoğun yaşadığı Batı Trakyanın Şapçı ilçesinde ise Bulgar hazinesi söylentileri oldukça yaygın olduğu belirtiliyor.

SELANİK’TE KAÇAK AVCIYA SUÇÜSTÜ

Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesine bağlı polis memurları, Serez kentinde 68 yaşındaki bir kişinin arkeolojik sit alanında yasadışı kazı yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, kaçak hazine arayan 68 yaşındaki kişinin tutuklandığını ifade ederken, kaçak kazı yapan kişinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait 10 adet sikke, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait altın işlemeli birden fazla tasın ele geçirildiğini ifade etti.

Selanik Emniyet Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Eski Eserler Dairesine bağlı polis ekipleri, Aralık 2020den bu yana bölgede yasadışı hazine arayan 102 kişi hakkında rapor tutulduğunu, 45 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.