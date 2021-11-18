Yunanistan’da vakalar artınca doktorlar göreve çağrıldı

Corona virüsü salgınının hızını artırdığı Yunanistan'da yetkililer özel doktorları yardıma çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Bugün 6682 corona virüsü vakası ve 87 ölüm ile birlikte 853.841 toplam vakaya ulaşan ve salgının başladığı günden beri 17.012 insanın yaşamını yitirdiği Yunanistan’da hükümetten dikkat çeken bir karar geldi.

Hükümet, ülkenin kuzeyindeki 5 bölgede görev alan özel doktorları göreve çağırdı… Corona virüsü salgınının sağlık sistemine büyük zarar verdiğine dikkat çekilirken, devlet hastaneleri ve yoğun bakım servislerinin son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte zorlandığı kaydedildi.

Resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte bir ay boyunca doktorların kamu kurum ve kuruluşlarına yardım etmesi bekleniyor.

Kasım ayının başında hükümet vakaları azaltmak için aşı olmayan vatandaşlarına kısıtlama getirilebileceğinin sinyalini vermişti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in bugün bu konuda bir karar verebileceği kaydedildi. 11 milyon nüfuslu Yunanistan’ın yaklaşık yüzde 61.8’i çift aşılı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer bu oranın sonbahar döneminde yüzde 70’lere ulaşabileceğini öngörmüş fakat bu planlar suya düşmüştü.

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