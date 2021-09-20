Yunanistan’dan akıllara durgunluk veren Türkiye hamlesi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz krizi Atina hükümetinden gelen yeni bir açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara Büyükelçiliği'nden talebi tartışma yarattı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara’daki Yunan Büyükelçiliği’ne, Türk balıkçı teknelerinin Yunanistan karasularında yasa dışı balık avlaması nedeniyle diplomatik süreç başlatılması talimatı verdi.

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinin haberine göre, Denidas’ın açıklamasında “Maalesef Türkiye yasa dışı davranışında ısrar ediyor. Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır.” ifadeleri yer aldı.

KARŞILIKLI NAVTEX HAMLELERİ

Bu açıklama, geçtiğimiz gün iki ülke arasında NAVTEX hamlelerinin ardından geldi. Atina'nın geçtiğimiz günlerde Türk kıta sahanlığını da kapsayan NAVTEX yayınlanmasına Türkiye anında tepki göstermişti. Yunan Deniz Kuvvetleri Oşinografi Dairesi, yayınladığı NAVTEX ile “Nautical Geo” araştırmalar gemisinin, 16-22 Eylül tarihleri arasında Girit ve Kasos adalarının doğusunda, bilimsel çalışmalar gerçekleştireceğini duyurmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı'da sayılı NAVTEX ile Yunanistan'a cevap vermişti.

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle Atina ile Ankara arasındaki tansiyon zaman zaman yükseliyor.

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