Yunanistan’dan Türkiye sınırına 40 km’lik çelik duvar

Afganistan'dan gelecek olası bir göç dalgasına karşı önlemlerini sıkılaştıran Yunanistan, Türkiye sınırına 40 km uzunluğunda duvar ördü.

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Yunanistan, Afganistan’dan gelen göçmen akınıyla ilgili endişelerin artması üzerine, Türkiye sınırına 40km’lik çelik duvar örüldüğünü ve yeni bir gözetleme sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Mikalis Krisohoyadis, cuma günü Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı ile Evros bölgesine giderek duvarla ilgili incelemelerde bulundu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ GÖZETİM SİSTEMİ

Krisohoyadis, “Afganistan krizi, yeni bir göçmen akışı endişesi yarattı. Pasif bir şekilde olası teması bekleyemeyiz. Sınırlarımız güvenli ve geçilemez kalacak” ifadelerini kullandı.

Bakan, Türkiye sınırındaki 12.5 kilometre uzunluğundaki duvarın 40 kilometreye uzatılmasının tamamlandığını ve bölgeye yüksek teknoloji bir gözetim sisteminin eklendiğini ifade etti.

İKİ LİDER GÖRÜŞTÜ

Önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’da geçiş dönemi tesis edilemezse zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti.,

Avrupa Birliği’nin Afgan halkına Afganistan’da ve Afganistan’a komşu ülkelerde, özellikle İran’da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran’la temas halinde olduklarını ve İran’la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

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