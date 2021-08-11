Yunanistan’dan “Türkiye’ye destek” çağrısı

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Afganistan'da yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Mitarachi, "AB, Türkiye'ye daha çok destek vermeli" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Son dönemde Afganistan’dan batıya doğru ilerleyen göç dalgası ile ilgili Yunanistan’ın Göç Bakanı Notis Mitarachi açıklamalarda bulundu. Mitarachi, Avrupa Birliği’nin bu göç dalgasına karşı hazırlıksız olduğunu ve bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Mitarachi, “Avrupa Birliği, Türkiye’de Afganistan’dan gelen mülteci akınıyla oluşan baskıyı azaltmak için Türkiye’ye daha çok destek sağlamalı” dedi. Avrupa Birliği’nin 2015’te yaşanan mülteci krizinin bir benzerini kaldıramayacağını dile getiren Mitarachi Reuters’a, “AB kesinlikle hazır değil ve büyük bir mülteci krizini yönetecek kapasitesi yok” ifadesini kullandı.

Mitarachi’nin gündeme getirdiği 2015’teki mülteci krizinde 1 milyondan fazla Suriyeli, Afgan ve Iraklı Avrupa’ya akın etmiş ve bölgede büyük bir krize sebep olmuştu.

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