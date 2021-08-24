1. sınıflar ne zaman başlıyor? Okula uyum haftası tarihleri belirlendi

Yeni eğitim-öğretim döneminde 1. sınıflar okula bir hafta erken başlayacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencileri okula 31 Ağustos'ta başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için “Okullarda Uyum Haftası” düzenleniyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllar da olduğu gibi uyum haftası kapsamında belirli sınıflar yeni eğitim döneminden 1 hafta önce okula başlayacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül’de tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını duyurdu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAÇ GÜN OLACAK?

Gelinen noktada corona virüsünün uzunca bir süre daha hayatlardan çıkmayacağının görüldüğünü bildiren Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Dolayısıyla hepimiz, corona virüsünün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır.

* Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için corona virüsüyle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

* Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve sevgili öğrencilerimiz; inşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz.

* Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek” ifadelerini kullandı.

“KANTİN, YEMEKHANE VE PANSİYONLAR AÇILACAK”

“Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir” diyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

* Okula giriş- çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması halinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecektir.

* Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12’nci sınıflarda verilecektir. Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

* 1 Eylül- 3 Eylül arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

“OKULA MASKE TAKILARAK GELİNECEK”

Bakanlıktan yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

* 6 Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

* Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

* Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021’de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek.

* 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

* Okula maske takılarak gelinecek.

* Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

* Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak.

* Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek.

* Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34’tür bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla.

* İki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.