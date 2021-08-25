20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik adaylarının tercihlerinin alınmaya başlayacağı tarih yaklaştı. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 29 Ağustos ile 2 Eylül arasında gerçekleştirilecek. MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ise 03 Eylül tarihinde ilan edilecek.

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Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması adımı ile devam edecek. MEB tarafından yapılan duyuruya göre daha önce açıklanan tarihlerde değişikliğe gidildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapıldı.

Buna göre;

20 bin öğretmen ataması işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN?

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.