93 yıllık okul için yıkım işlemi başladı

İzmir Konak’ta, kültür mirası kapsamındaki Necati Bey Ortaokulu yıkılıyor. Koruma kurulunun inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması kararına karşın yıkım işlemleri başlatılırken, dozer ile girilen okul bahçesindeki asırlık ağaçlar da kesildi.

Gökmen ULU

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Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'in Konak İlçesi Murat Reis Mahallesi'nde bulunan Necati Bey Ortaokulu'nu yıkma kararı aldı.

Dozerler ile okulun duvarlarının üzerinden geçilerek yıkım işlemi başlatıldı.

Proje kapsamında, binanın iç kısmında yıkım işlemlerine girişilirken, okul bahçesindeki yüz yıllık ağaçlar da kesildi. Sabah saatlerinde ise ana bina tamamen yıkıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, başta veliler ve öğrenciler olmak üzere, kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadı.



AB PARASI İLE MÜLTECİ OKULU YAPILACAK

Yıkılan okulun yerine mülteci okulu yapılacağı ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için sağladığı yardım fonu FRIT kapsamında yapılacak okulun parası Alman Kalkınma Bankası (KFW) tarafından karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2021 tarihinde KFW ile imzaladığı kontrata göre, sözleşme bedeli 121 milyon 910 bin lira olarak belirlendi.

Bu mülteci okulunun da ihalesi ART Yapı Proje Şirketi'ne verildi. İnşaatın 24 Haziran 2022 tarihinde tamamlanacağı taahhüt edildi.

10 derslikli Necati Bey Ortaokulu'nun yerine yapılacak mülteci okulunun üç kat daha büyük olacağı ve 30 derslik ile toplantı salonunun yapılacağı öğrenildi.

İnşaat alanına asılan, “Kriz zamanlarında herkes için eğitim” başlıklı proje bilgilendirme tabelasında, okulun Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği belirtildi, Türkçe ifadelerin yanı sıra İngilizce ve Arapça ifadeler de kullanıldı.

KORUMA KURULU İNŞAİ VE FİZİKİ MÜDAHALEYİ YASAKLAMIŞTI

Kuvayı Milliye kahramanı ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki Milli Eğitim Bakanı olan, Atatürk'ün yakın düşünce arkadaşlarından Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan okul 93 yıl önce inşa edilmişti.

Tarihi değer taşıyan kültür mirası kapsamındaki okul hakkında, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak, yıkım işleminin durdurulmasını talep etmişti.

Başvuruda, Necati Bey Ortaokulu binasının, “Tarihi belge, mimari, özgünlük ve anı değeri ile korunması gerekli kültür varlığı” olduğu, bu doğrultuda koruma altına alınması için gereğinin yapılması istenmişti. Koruma Kurulu da 19 Ağustos 2021 tarihli yazı ile “2863 sayılı yasa kapsamında yapılması gerekli inceleme ve işlemler sonuçlandırılıncaya kadar Necati bey Ortaokulu'nda herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmaması” kararı almıştı. Kurul kararı ilgili kurumlara tebliğ edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve müteahhit firma bu karara uymayarak yıkım işlemlerini başlattı.

“OKULUMUZ ELİMİZDEN ALINIP MÜLTECİLERE VERİLİYOR”

İzmirliler, yıkım işlemi başlatılan okulun önünde toplanarak kaygılarını ve tepkilerini dile getirdi.

Veliler, “Okulumuz boşaltılınca çocuklarımız civardaki okullara nakledildi. Bu pandemi döneminde yaklaşık 40 kişilik sınıflarda eğitim görmek zorunda bırakıldı. Zaten okul sayımız yetersiz. Buna rağmen bizim çocuklarımızın okulu ellerinden alınıp niçin mültecilere veriliyor” dedi.

OKULUN HASAR RAPORU VAR MI ?

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, yıkılan okulun önünde yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar ile toplanarak basın açıklaması yaptı.

Gruşçu, Necati Bey Ortaokulu'nun niçin yıkıldığını sordu. 30 Ekim 2020'deki İzmir Depremi'nde okulun hasar almadığını öne süren Gruşçu, “Bu binada hasar tespit çalışması yapılmış mıdır? Depreme dayanıklılık testi gerçekleştirilmiş midir” sorularını gündeme getirdi. Ortada böyle bir rapor olmadığını belirten Gruşçu, “Eğer depreme dayanıksız raporu var ise açıklansın” çağrısında bulundu. Gruşçu, böyle bir durumda yapılması gerekenin de okulu yıkmak değil, güçlendirmek olduğunu söyledi.

“AKP NEYİ AMAÇLIYOR?”

AKP iktidarına seslenen Gruşçu, “Bu yıkımın hangi düşünceler ve hangi hukuki anlayış ile yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz hiçbir yeni projeye karşı değiliz. Ama bazı sorular var ki, cevaplanmaya muhtaçtır. Necati Bey Ortaokulu neden yıkılmak isteniyor? Yerine yapılacak yeni okulun hangi amaçlar ile kullanılacağını bilmek istiyoruz. AB fonunun kimlere aktarıldığını bilmek istiyoruz” dedi.

“KURUL KARARINA RAĞMEN NASIL MÜDAHALE ETTİNİZ?”

Yapılması tasarlanan mülteci okulunun mevcut yapıya göre üç kat daha büyük olacağına dikkat çeken Gruşçu, bu işlemin şehir planlaması bilimine aykırı olduğunu, yoğun yapılaşmanın trafik sorunu yaratacağını ifade etti.

Gruşçu, “Koruma Kurulu'nun kararı uyarınca bu okul binasına değil kepçe vurmak, kazma – kürek dahi vuramazsınız. İç yapısına da hiçbir yerine de dokunamazsınız. Bu karara rağmen yıkım işlemini nasıl gerçekleştiriyorsunuz” diye sordu.

Gruşçu, CHP Konak İlçe Örgütü ve Murat Reis Mahallesi'ndeki yurttaşlar ile birlikte hukuki mücadele vereceklerini duyurdu.

BU SABAH ACELE İLE TAMAMEN YIKILDI

Gruşçu ve mahalle sakinleri bu basın açıklamasını dün akşam saatlerinde yaptı. Bu sabah ise ana bina alelacele yıkıldı.

Düne kadar yapının iç kısımlarında boşaltma ve yıkım işlemleri gerçekleştirilmişken, bu sabahın erken saatlerinde okula iş makineleri gönderildi ve ana bina tamamen yıkıldı.

19 İL MERKEZİNDE 167 MÜLTECİ OKULU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, AB FRIT Fonu kapsamında İzmir'in sekiz ilçe merkezine mülteci okulu yaptıracağı ortaya çıkmıştı. Geçen ay, hiç mülteci bulunmayan Karşıyaka'nın Bostanlı Mahallesi'nde de mülteci okulu yapımına başlanmıştı. Bakanlık, Türkiye'nin 19 ilinde 967 mülteci okulu yapılacağını açıklamıştı.

Dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik'in girişimi ile yaptırılan okul 1929 yılında eğitim – öğretime başlamıştı. Öğrenci sayısı arttıkça, 1967 yılında A blok, 1987 yılında B blok yapılmış ve ilkokul olarak kullanılmıştı.