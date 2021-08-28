Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? Adaylık Kaldırma Sınavı giriş belgesi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı yani AKS için tarih belli oldu. Corona virüs salgını nedeniyle tarihi ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül'de yapılacak. Adaylar sınav giriş belgelerine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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Corona virüs nedeniyle sekteye uğran sınavlardan biri Adaylık Kaldırma Sınavı için tarih belirlendi. . Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenlerin sınav giriş yerleri erişime açıldı.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI GİRİŞ BELGESİ

AKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AKS sınavı, 5 Eylül 2021 Pazar Günü Saat 14.00’de yapılacak.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav giriş belgelerine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine kişisel kullanıcı ve şifreleri ile giriş yaparak Başvuru İşlemleri à Genel Bilgiler à Rapor Al sayfasından erişebileceklerdir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN ERTELENMİŞTİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıklamıştı.

Selçuk, “25 Nisan’da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül’e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan’daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.