Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman, saat kaçta? AKS kaç dakika sürecek?

Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirecek. 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak olan AKS'de adaylara toplam 100 çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular sorulacak. Adaylık Kaldırma Sınavı 120 dakika sürecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapılan adaylık kaldırma sınavı için beklenen gün geldi. Adaylar sınav giriş belgelerine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI GİRİŞ BELGESİ

AKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AKS sınavı, 5 Eylül 2021 Pazar Günü Saat 10.00'da yapılacak.

AKS NE KADAR SÜRÜYOR, KAÇ SAAT?

Sınavda, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 05 Eylül 2021 Pazar günü saat 10:00'da başlayıp, tek oturum

olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav giriş belgelerine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine kişisel kullanıcı ve şifreleri ile giriş yaparak Başvuru İşlemleri – Genel Bilgiler – Rapor Al sayfasından erişebileceklerdir.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NE ZAMAN ERTELENMİŞTİ?

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıklamıştı.

Selçuk, “25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.