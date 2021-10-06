ALES başvuruları başladı: ALES/3 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından 21 Kasım'da yapılacak ALES/3 için başvurular alınmaya başladı. ALES başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzuna göre, ALES başvuru ücreti olarak 145 Lira olarak belirlendi.

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ÖSYM tarafından 2021 ALES/3 başvurularının başladığı duyuruldu. Adaylar 14 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU

ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/3 sınavı 21 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 14 Ekim tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.