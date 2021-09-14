ALES ne zaman, saat kaçta? ALES giriş belgesi yayınlandı

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyenlerin katılacağı ALES 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

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ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala ALES sınav giriş yerleri açıklandı. İşte 2021 ALES detayları…

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 19 Eylül tarihinde yapılacak.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ

ÖSYM sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM'nin yaptığı açıklama;

“19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 09 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ALES'TE BUNLARA DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

– Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

– Salondaki görevlilere soru sormaları,

– Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

– Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

– Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

– Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

– Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

– Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.