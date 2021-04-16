Alkışlar öğretmenlere, aşılar futbolculara!

Türkiye'de yüz yüze eğitime geçilen 45 günde 28 öğretmenin hayatını kaybetmesi ve futbolculara aşıda öncelik verilmesi ile artan tepkiler üzerine okul öncesi ve ilkokullarda öğretmenler, idareciler ve çalışanlara aşı yapılmaya başlandı.

TAKVİMDE YOKLAR

Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM), ortaokul ve lise öğretmenleri de aşılama grubu içinde yok. LGS ve YKS'ye girecek 8. sınıf ile 12. sınıflarla ağustos ayından bu yana yüz yüze eğitim yapılıyor. 2 haftalık kapalılıkta da 8. sınıf ve 12. sınıflarda dersler yüz yüze yapılacak.

LİSELERE AŞI YOK

Yine, Covid-19 mücadelesinde kapı kapı vatandaşa yardım götüren vefa gruplarında görev alan lise öğretmenleri de ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlere aşı çıkmadığı için öncelikli aşılama grubuna giremedi. Halk Eğitim Merkezleri açık olmasına rağmen oradaki öğretmenler de aşıda yok.



Üstün zekalılar unutuldu mu?

Üstün zekalı 63 bin öğrencinin eğitim aldığı 182 BİLSEM'deki 2 bin 543 öğretmene de aşılamada yer verilmedi. Salgında ateş ölçer, maske tutucu, entübe kabini, solunum cihazı valfi, sosyal mesafe ölçüm cihazı, mekanik solunum cihazı, muayene kabini, siperlik gibi milyonlarca ürün tasarlayıp, ürettiler.

Eğitime 425 bin doz aşı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 425 bin 430 kişiye aşı randevusu verildiğini ve okul öncesi ile ilkokullarda görevli öğretmen, psikolojik danışman, okul yöneticisi, çalışan herkesin aşı randevusu alabileceğini belirtti.

Meslek liselerine vefasızlık MESLEK liseleri de salgında eğitime hiç kapanmadı. Dezenfektan, maske, ateş ölçer gibi tıbbi malzemeler üretti. 4 bin 470 meslek lisesindeki 145 bin öğretmene de aşı önceliği verilmedi. Üretilen ürünler halen Bulgaristan, İngiltere, Hollanda, Çekya, Belçika ve Fransa'ya ihraç ediliyor.

ÖĞRETMENLER NE DİYOR?



“Sınav var aşı yok”

Ş.Ç, “8. sınıf ve 12. sınıflara 31 Ağustos 2020'de derse başladık ve halen aralıksız devam ediyoruz. En uzun süre derse biz girdik, giriyoruz. Sınav var ama aşı yok. Pozitif öğretmen sayısı artıyor.”

“Psikolojimiz bozuldu”

B.T, “Okulda dört rehber öğret­meniz, ancak hiç birimize aşı çıkmadı. Oysa, öğrenciler ve velilerle asıl biz sürekli temas­tayız. Psikolojimiz bozuldu.”

“Fedakarlığımız görülmedi”

E.D, “Okulların tamamı kapalıy­ken bile meslek liselerindeki 9, 10, 11 ve 12. sınıflar hep açıktı. Maske, dezenfektan ürettik. Fedakarlıklarımız görülmedi. Aşı önceliğimiz yok. Çok üzgünüz.”

“Aşı listeleri karışık”

C.T, “Aşı listeleri çok önce ha­zırlanıp, yüz yüze eğitim yapana öncelik verildi. Ders programı her aç-kapa kararda değişiyor. Yüz yü­ze dersi olmadığı için aşı olmayan öğretmenler de derse giriyor. ”

“Ders yoksa, nöbet tut!”

A.E, “12. sınıflara yüz yüze dersi ol­mayan öğretmenler, nöbet tutmak için okula çağrılıyor. Yüz yüze dersi olmasa müdürler çağırdığı için nöbet tutmaya okula giden öğret­menlere de aşı yapılacak mı?”