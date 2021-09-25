Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere yurt desteği

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite eğitimi için Antalya’ya gelen ve barınma sorunu yaşayan gençler için harekete geçti. Böcek, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde açılacak 3 bloktan oluşan 330 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu için başvuruların belediye sitesinden başladığını söyledi.

İsmail AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerinin yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla baş gösteren yurt sorununa çözüm için harekete geçti. Yurtların yetersizliği ve yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrencilere kucak açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür Mahallesi'nde 330 kız ve erkek öğrenci kapasiteli bir yurt açıyor.

“GENÇLERİMİZİ SOKAKTA BIRAMAZDIK”

Öğrencilere yurt müjdesini veren Böcek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi sokakta bırakamazdık. Sevgili gençler kiminiz 19 aydır okulunuzdan ve Antalya'mızdan uzaktınız. Kiminiz ise Antalya'mıza ilk defa geldiniz. Ülkemizdeki ekonomik durumun sonucu olan kira artışlarından en çok sizler etkilendiniz. Devlet yurtlarında yer bulamayıp yüksek kiralar yüzünden ev de kiralayamayıp açıkta kaldınız” diye konuştu.

“GÖRMEZDEN GELEMEZDİK”

Barınma sorununu görmezden gelemeyeceklerine vurgu yapan Böcek, şöyle devam etti:

“Bu sorun ortaya çıktığı andan itibaren hemen bir çözüm bulmak için çalışma arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim. İlk etapta 330 kız ve erkek öğrencimizin barınmasına imkan veren 3 bloklu yurdumuzu hemen açıyoruz. Bugünden itibaren başvurularınızı belediyemizin resmi internet sitesiwww.antalya.bel.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Bu yurdumuz bir başlangıç ve devamı gelecek. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren öğrencileri önce geçici barınma noktalarına yerleştirecek. Ardından tadilat ve tefrişat çalışmaları tamamlanan yurt binalarına aktararak, kalıcı barınmalarını sağlayacak.