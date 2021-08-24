AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İkinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu

AÖF sayesinde eğitimine açık öğretimde devam etme şansı elde eden öğrenciler için başvuru ve kayıt duyurusu yayınlandı. AÖF ikinci üniversite online başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos - 08 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

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Öğrencilerin açıköğretimde öğrenim hayatına aktif bir şekilde devam edebilmeleri için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nden kayıt ve başvuru işlemi hakkında duyuru yayınlandı.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

“2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir.”

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

* Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

* Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

* Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

* Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

* Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

* 08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

* Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.