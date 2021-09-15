AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF kayıt yenileme tarihleri belirlendi

Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Pazartesi günü başlayıp 8 Ekim Cuma günü sona erecek.

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AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre AÖF kayıt yenilemeleri 27 Eylül’de başlayacak…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF tarafından paylaşılan akademik takvime göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.