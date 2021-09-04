AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül'de saat 14:00'te yapılacak. Yaz okulu sınavına girebilmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinin yanında bulunması gerekiyor. AÖF yaz okulu sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. AÖF yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak. Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alındı. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.

AÖF SINAV YERİ ÖĞRENME SAYFASI

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr sitesinde erişime açıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

“2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır. “

AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.