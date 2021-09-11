AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak, yüz yüze mi yapılacak?

ATA AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrenciler için giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılacak, sınav 09:30'da başlayacak. Sınav binalarında pandemi şartlarına uygun olarak tüm önlemler alındı. Covid-19 pozitif / temaslı öğrenciler ayrı salonlarda sınava alınacaktır.

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ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül’de saat 09:30’de yapılacak. Yaz okulu sınavına girebilmek için öğrencilerin sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesinin yanında bulunması gerekiyor. ATA AÖF yaz okulu sınavında her ders için 30 dakika süre verilecek.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV YERİ SORGULAMA

ATA AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ATA AÖF resmi sayfasında yapılan duyuruya göre yaz okulu sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr sitesinde erişime açıldı

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 12 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

ATA AÖF yaz okulu sınavı hakkında bilgilendirme geçtiğimiz haftalarda resmi siteden yayınlandı. Yapılan duyuru şu şekilde;

“2020-2021 Eğitim Öğretim yılı yaz okulu sınavları 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09:30'da 81 ilimizde yüz yüze yapılacaktır.”

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SÜRESİ NE KADAR?

• Fakültemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30'da tek oturumda yapılacaktır.

• Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

• Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.

• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.