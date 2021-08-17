AÖL ek sınav başladı: Açık Öğretim lisesi online ek sınava girişi nasıl yapılır?

Lise eğitimine dışarıdan devam eden öğrencilerin kayıt olduğu AÖL ek sınavları 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online girerek AÖL sınavlarına katılacak.

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AÖL'de 5 gün sürecek online sınav maratonu bugün başlıyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden girilecek olan AÖL online sınavına öğrenci girişi yapılması gerekiyor.

AÖL EK SINAV GİRİŞ

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ek sınav 16-20 Ağustos tarihleri arasında online olarak yapılacak.

AÖL'DEN EK SINAV DUYURUSU

1) Açık Öğretim Lisesi 2020-5 ek sınav kayıt yenileme 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayıp 13 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir.

2) Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

3) Cezaevinde bulunan öğrencilerin eylül ayında yüz yüze yapılacak olan 2020-2. dönem sınav bilgileri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ağustos ayının ilk haftasında teslim edileceğinden dolayı öğrencilerin özel durum bilgilerinin cezaevi eğitim sorumluları tarafından anlık olarak güncel tutulması önem arzetmektedir.

4) Özel durumu “tutuklu veya hükümlü” olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğümüze açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde “Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ” olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri öğrenci taleplerini açık lise e-posta adresine gönderecektir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından talepler incelenerek, talebi uygun görülen öğrencilerin inceleme durumları kaldırılacaktır.

İnceleme durumları kaldırılan öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecektir.