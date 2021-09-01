AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? Açık lise kayıt yenileme tarihleri belirlendi

AÖL sayesinde eğitimini tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt ve kayıt yenileme işlemi tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

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Okula gitmeye fırsatı olmayanlar için uzaktan eğitim sağlayan Açıköğretim Lisesi öğrencileri kayıt tarihlerini araştırıyor. Eğitim süresi 4 yıl 8 dönem olan AÖL için MEB’in internet sitesinde yayınlanan duyuru ile kayıt tarihleri paylaşıldı.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2021 2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.