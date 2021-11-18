Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Ara tatil ile dinlenmeye devam eden öğrenciler okulları için hazırlıklarını da sürdüyor. İlk ara tatil 15-19 Kasım'da uygulanacak. Okullar 22 Kasım tarihinde açılacak. 9 gün süren ara tatilin ikincisi ise Nisan ayında uygulanacak. Uzmanlar ara tatil için “Aileler bu süreçte çocuklarla kaliteli zaman geçirmeli” tavsiyesinde bulunuyor.

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İlk ara tatil geçtiğimiz Cuma günü itibariyle başladı, öğrenciler ve öğretmenler 9 günlük tatile girdi. Bu yıl corona virüs gölgesinde devam eden eğitimde 9 günlük ara tatil geçtiğimiz yıl olduğu gibi uygulanacak. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler ara tatilde karne almadı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR, ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Okullar 22 Kasım itibariyle açılacak.

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

İLK ARA TATİLDE ÖĞRETMENLER DİNLENECEK

Bursa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere müjdeyi verdi. 15-19 Kasım tarihleri arasında öğrenciler gibi öğretmenler de dinlenme fırsatı bulacak.

İlk olarak Bursa Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ifadeleri kullandı:

* Bizim eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu ve eğitim sisteminde 71 bin 320 okulun aktif olarak işlediği bir sistemdir.

* Bugün itibariyle 850 bin dersliğin içerisinde 2 bin 276 dersliğimiz yüz yüze eğitime ara vermiştir.

* Dolayısıyla yüz yüze eğitime ara veren derslik sayımız yüzde 1’in çok çok altındadır. Bugün itibariyle tüm derslikleri kapalı olan tek bir okulumuz bulunmamaktadır.

* Bu süreç içerisinde en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanmasıdır. Birinci doz aşı oranı yaklaşık yüzde 93’ken, ikinci doz aşı oranı bugün itibariyle yüzde 88’dir.

* Bir de aşı olmayın bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmenlerimizin oluşturduğu yüzde 5’i de dikkate aldığımız zaman en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 93 oranındadır.

* Bu süreçteki en büyük avantajımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde hem Avrupa üzerinde öğretmenlerin aşılama oranları üzerinde bir performans gösteren öğretmenlerimizin aşılanma oranları bizleri bugüne getirmiştir.

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, “Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Özer, Bursa il eğitim çalışmaları değerlendirme toplantısına katıldı. (İHA)

“ARA TATİLDE KALİTELİ VAKİT GEÇİRİLMELİ”

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, pandemi sürecinin ardından okulların girdiği ilk ara tatil ile ilgili yaptığı açıklamasında, öğrencilerde adaptasyon sorunu olabileceğini söyleyerek, “Aileler bu süreçte çocuklarla daha kaliteli zaman geçirmeli” dedi.

Çocukların zor adapte oldukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen Sevim Buzkan Ertuğrul, “Öncelikle pandemi sürecinde okula giden çocuklar için zorlu bir dönem yaşandı. Maske, mesafe, kurallar ve yeri geldiğinde karantinaya girmeleri ile birlikte adaptasyonu zor oldu. Daha tam bu sürece adapte olurken 1 haftalık kısa bir tatile girdiler.

Bu tatillerinde ailelerin anlayışlı ve hoşgörülü olmaları gerekiyor. O yüzden bu 1 haftalık tatillerinde mutlaka çocukların tatil yapmaları, dinlenmeleri, eve, dışarıya ve sosyal hayata daha çok dahil olmalarını istiyoruz. derslerinde online süreçten çıktıkları için eksiklikler fark etmiş olabilirler. Aile mutlaka bu konuyu çocukla konuşmalı ama buna yönelik planı 1 hafta sonrası yani tatilden sonra başlatılmalı diye düşünüyoruz çünkü çocuklar, 1 hafta süresinde bedenen ve zihnen dinlendiklerinde, planı daha sağlıklı uygulayacakladır. Bu süreç içerisinde aileler çocukları ile daha kaliteli zaman geçirip, bire bir ilgilenebilirler. Aileye de çocuğa da iyi gelecek bir süreç olabilir. Uyku rutininde çok ciddi değişiklikler oluşmamalı yani çok geç yatılmamalı ve çok geç kalkılmamalı çünkü 1 haftalık sürede buna adapte olmaya başlayan vücut, sonrasında okula adaptasyonda özellikle uyku anlamında ciddi problemler yaşayabilir. Bu yüzden uyku hijyenini ve rutinini çok bozmamak lazım. Bu süre içerisinde çocuklar kendi başlarına zaman geçirebilirler. Çok fazla internete ve sosyal medyaya dahil olmadan yine de bazı kuralları esneterek yolumuza devam edebiliriz. Bu süreyi olabildiğince tatil gibi geçirmelerinde fayda var” dedi.

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, çocuklarda işlevsel bozuklukların görünmesi halinde bir uzmandan destek alınması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu süre içerisinde 1. sınıfa ve anasınıfına başlayan çocuklar oldu ve adaptasyonda problem yaşayabilecekleri bir zaman diliminden geçtiler çünkü online eğitim oldu ve bu eğitimden sonra yeniden okula başlamak, arkadaşlarıyla karşılaşmak, öğretmenleri ile karşılaşmak ve buna adapte olmak oldukça zordur onlar için. Tam adapte olacaklarken 1 haftalık bir ara girecek ve bu aradan sonra tekrar adaptasyon güçlüğü yaşayabilirler. Bazı çocuklar, okula gitmek istemeyebilirler, okulda durmak istemeyebilirler. Ailelerin öğretmenle birlikte iş birliği yapıp okula devamlılığı mutlaka sağlamaları gerekmektedir. Ekstra bir şekilde çocukta anlamlı bir işlevsel bozukluk, mutsuzluk, bıkkınlık, ağlama, uyuyamama, iştahtan kesilme gibi durumlar olursa mutlaka okula başladıktan sonra ortalama 2 haftalık sürenin sonunda uzmandan destek almaları gerekmektedir.”