Bakan Özer’den ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ara tatil vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Bakan Özer yayımladığı mesajda,

“Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınları için her türlü tedbiri alarak okullarımızı açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattığımız yüz yüze eğitim sürecimize 15-19 Kasım'ı kapsayan dokuz günlük bir ‘ara tatil' ile mola vereceğiz. Şimdiden ara tatilinizin sağlıkla geçmesini temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık.

Bu başarıda şüphesiz Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin, aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var.

Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“TATİLDE TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM”

“Bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım” diyen Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz.

Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya bin fidan bağışı ile destekte bulundu.

Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü'nü böylesi anlamlı bir etkinlikle, ‘Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan ‘geleceğe nefes’ olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok.

Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum.”

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