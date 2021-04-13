Boğaziçi protestosu 100’üncü gününde

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolar 100’üncü gününde, kampüs içerisinde bir dizi etkinlik gerçekleştirerek tepkilerini dile getirmeyi sürdürdü.
METRELERCE UZUNLUKTA BRANDA ÇİMLERE SERİLDİ
Saat 11.00'da “Pankart Atölyesi” adını verdikleri etkinliği düzenleyen öğrenciler, Melih Bulu’yu istifaya çağıran binlerce Boğaziçi Üniversitesi mezununun adının yazılı olduğu metrelerce uzunluktaki branda kampüs çimlerine serdi.
ÖĞRENCİLER REKTÖRLÜĞE SIRTINI DÖNDÜ
Ardından saat 12.00'da rektörlük binasına sırtını dönen öğrenciler, “Kayyum rektör istemiyoruz” ve “Melih Bulu rektörümüz değildir” sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi.
REKTÖRLÜK BİNASINA “KAYYUMLUK” YAZILI KAĞIT ASILDI
Öğrenciler, saat 12.30'da ise “kayyumluk” adını verdikleri rektörlük binasının girişindeki tabelaya, üzerinde “kayyumluk” yazan kağıt astı. Kampüs içindeki etkinlikler, konserlerle devam ediyor.