CHP’li Adıgüzel: Dağıtılan tablet sayısı 2 milyon mu, 665 bin mi?

CHP'li Onursal Adıgüzel, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere dağıtılan tabletlere ilişkin yaptığı CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. MEB tarafından gelen yanıtta, 18 aylık sürede dağıtılan tablet sayısı 665 bin 234 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın “2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık” ifadelerini hatırlatan CHP’li Adıgüzel, “Dağıtılan tablet sayısı 2 milyon mu, 665 bin mi?” diye sordu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında MEB Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıtın detaylarını paylaştı.

Gelen yanıtta, “Bakanlığımızın 23 Mart 2020, 6 Eylül 2021 tarihleri arasında COVİD-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan ve EBA Destek Noktalarına erişim imkânı olmayan öğrencilere yönelik dağıtım yaptığı tablet bilgisayar sayısı 665.234'tür” denildi. Adıgüzel, “Dağıtılan tablet sayısı 2 milyon mu, 665 bin mi?” diye sordu.

EN ÇOK TABLET DAĞITILAN İL GAZİANTEP

Dağıtılan tabletlerin illere göre dağılımına ilişkin soruya gelen yanıtta, en çok tablet dağıtılan il Gaziantep olarak açıklandı. 85 bin 862 adet tablet ile Gaziantep birinci sırada yer alırken, Yalova listede son sırada yer aldı.

Uzaktan eğitim döneminde Yalova'da dağıtılan tablet sayısı ise yalnızca 260'da kaldı. Gaziantep'i sırasıyla Şanlıurfa, İstanbul, Van ve Diyarbakır takip etti. Yalova ile birlikte en az tablet dağıtılan iller ise Bolu, Çankırı, Tunceli ve Burdur olarak açıklandı. Öte yandan, dağıtılan tablet sayısı İstanbul'da 37 bin 883, Ankara'da 12 bin 802, İzmir'de 16 bin 834 oldu.

Yanıtta ayrıca “Tablet bilgisayarların ilçe bazında dağılımları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından planlanmıştır” denildi ancak bu planlamanın hangi kriterler baz alınarak yapıldığı açıklanmadı.

“HER SINIFA 2 TABLET BİLE DÜŞMEDİ”

Gelen yanıta ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel şu ifadelere yer verdi:

“Sokağa çıkma yasağında bile geçilmeyen köprüler, otoyollar için yandaş şirketlere milyarlarca dolar aktaran, yandaşlarının vergi borcunu bir kalemde silen iktidar milletin vergisini yandaşına değil, milletin çocuğuna, bu ülkenin geleceğine yatırmalı; hiçbir çocuk dersinden geri kalmayacak şekilde kaynak dağılımını sağlamalı.”