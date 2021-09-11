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Denizli’de bir sınıf karantinaya alındı

Denizli'de bir ortaokulda iki öğrencinin coronavirüs testi pozitif çıktı. Sınıf karantinaya alındı.

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Denizli’de bir sınıf karantinaya alındı

Denizli’de Şemikler Ortaokulunda 7. sınıf şubelerinden birinde 2 öğrencinin coronavirüs belirtileri göstermesi üzerine PCR testi uygulandı. Öğrencileri pozitif çıkması sonucu sınıf karantinaya alındı. Karantinaya alınan sınıfta eğitim ise uzaktan devam ediyor. Denizli genelinde karantinaya alınan okul sayısı ise 4’ü lise, 2’si ortaokul olmak üzere toplamda 6 oldu. (İHA)

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