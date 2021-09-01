DGS tercih kılavuzu ve üniversite kontenjanları: DGS tercihleri ne zaman bitecek?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans mezunları DGS sayesinde eğitimlerine lisans programlarında devam etme imkanını değerlendirmek için tercih kılavuzunu ve üniversite kontenjanlarını inceliyor. DGS tercihleri 7 Eylül'e kadar devam edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DGS’ye giren öğrenciler tercih işlemleri başladı. Dört yıllık üniversite tercihleri yapacak öğrenciler kılavuz sayesinde üniversite kontenjanlarını ve üniversitelerin DGS sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerinde geçilebilecek bölümleri öğrenebiliyor.

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos – 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS taban puanları için 2020 yılına ait verilerden yararlanabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

ÖSYM AİS EKRANI

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.