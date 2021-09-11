DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? DGS sonuçları için ipucu veren tarih…

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirdi. DGS tercih sonuçları için tarih verilmedi ancak geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 25 Eylül-2 Ekim arasında gerçekleşmiş, sonuçlar ise 7 Ekim'de açıklanmıştı. DGS tercih sonuçlarının 13 Eylül tarihinde açıklanması ön görülüyor.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı tercihleri yapıldıktan sonra sonuç telaşı başladı. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar kılavuzda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. Sonuçlar açıklandığında Öğrenciler DGS tercih sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih işlemleri 7 Eylül’de bitti. ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak geçmiş yıllarda açıklanma tarihlerine göre 13-15 Eylül 2021 tarihleri arasında açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…