DGS tercihleri için son gün: DGS tercih işlemi nasıl yapılır?

Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam isteyenlerin katıldığı DGS için tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar yayınlanan tercih kılavuzunda belirtilen üniversitelerin kontenjanlarına ve taban puanlarına göre yerleştirilecek. DGS tercih sonuçları için henüz bir resmi açıklama olmamasıyla birlikte sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Önlisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı için adaylar tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak gün sonuna kadar elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

DGS TERCİH KILAVUZU

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos – 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS taban puanları için 2020 yılına ait verilerden yararlanabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından yapılır. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak ilk adım aşılır. Şifrenin unutulması durumunda e Devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabileceğinizi unutmayın. Ardından tercih işlemleri sayfasından puan durumuna göre uygun okullar sırası ile seçilir.

ÖSYM AİS EKRANI

TERCİH SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre; Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.