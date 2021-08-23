DGS’ye giren öğrenciler şartlı kayıt yaptırabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında ön lisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere kayıt hakkı tanınacağını açıkladı. DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış ancak tercih işlemleri henüz başlamamıştı.

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YÖKten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı. Kayıt tarihinden sonra ‘stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden’ önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGSde kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri, 11 Ağustos tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlandı. (DHA)

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen DGS sonuçları 11 Ağustos’ta açıklandı. Henüz tercih kılavuzu yayınlanmayan DGS için öğrenciler önümüzdeki günlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.